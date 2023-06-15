На Кубани в курортный сезон грузовики будут ездить ночью

Грузовикам временно запретят ездить по основным курортным дорогам днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае с июля по сентябрь грузовики не смогут передвигаться по перегруженным дорогам в дневное время суток. Ограничения коснутся двух трасс, ведущих в сторону черноморских курортов.

- Ограничения вводятся на участке км 48+549 – 110+440 автодороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Начиная от Северской и до Крымска дорога будет закрыта для большегрузов с 8.00 до 20.00 часов каждого дня. Также на всем протяжении трассы А-147 Джубга – Сочи в нерабочие праздничные дни с 8.00 до 21.00 и с 8.00 часов до 21.00 с пятницы по воскресенье каждой недели, - сообщили в ФКУ УПРДОР «Черноморье».

Меры приняты чтобы разгрузить федеральные трассы для пассажирского транспорта в течение высокого курортного сезона. Ограничения не касаются пассажирский автобусов, транспорта Почты России и грузовиков без прицепа массой до 26 тонн. Водители всех остальных машин могут воспользоваться объездными маршрутами.