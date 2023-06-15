В Кавказском заповеднике начинают работу летние маршруты

Кавказский биосферный переходит на летний режим. Фото: t.me/kavkazzapoved

Кавказский биосферный заповедник переходит на летний режим работы. С 15 июня 2023 года открываются два популярных туристических маршрута - №8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и маршрут №8а «Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный». Маршрут № 13 «К Ачипсинским водопадам» работает частично для однодневного путешествия и без ночевки. Соответствующий приказ уже подписан руководством заповедника.

- Также действуют ранее открытые маршруты: №30 «Через горы к Черному морю». Для туристов открыты все четыре варианта прохождения. А маршрут №9 «Урочище Энгельмановы поляны - озеро Кардывач» - открыт полностью, но есть ограничения. Его нельзя посетить без постоянной регистрации в Сочи- уточнили в пресс-службе заповедника.

В летнем режиме туристические тропы будут работать до осени. Последние осенние походы зависят от погодных условий. Но обычно для туристов заповедник закрывают не позже середины ноября.