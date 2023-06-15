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НовостиЭкономика15 июня 2023 20:17

Результатом участия Кубани в ПМЭФ-2023 стали соглашения на 310 млрд рублей

Второй день работы форумы для делегации региона прошел плодотворно
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор дал интервью телеканалу «Россия 24» на площадке Петербургского международного экономического форума. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор дал интервью телеканалу «Россия 24» на площадке Петербургского международного экономического форума. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края подвела итоги второго дня участия в ПМЭФ -2023. Региону удалось заключить инвестсоглашения более чем на 310 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году. Основной интерес у инвесторов вызвала санаторно-курортная отрасль

- На площадке ПМЭФ только с Сочи подписан ряд инвестиционных соглашений о строительстве новых гостиниц и реконструкции уже существующих санаториев. Это очень важно для развития гостиничной и санаторно-курортной отрасли региона, – отметил глава края Вениамин Кондратьев.

По итогам ПМЭФ в Армавире откроется первое в стране производство лимонной кислоты, запустится вторая очередь станкостроительного завода в Краснодаре и начнется строительство в Анапе гостиничного комплекса под международным брендом.