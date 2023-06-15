Результатом участия Кубани в ПМЭФ-2023 стали соглашения на 310 млрд рублей

Губернатор дал интервью телеканалу «Россия 24» на площадке Петербургского международного экономического форума. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края подвела итоги второго дня участия в ПМЭФ -2023. Региону удалось заключить инвестсоглашения более чем на 310 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году. Основной интерес у инвесторов вызвала санаторно-курортная отрасль

- На площадке ПМЭФ только с Сочи подписан ряд инвестиционных соглашений о строительстве новых гостиниц и реконструкции уже существующих санаториев. Это очень важно для развития гостиничной и санаторно-курортной отрасли региона, – отметил глава края Вениамин Кондратьев.

По итогам ПМЭФ в Армавире откроется первое в стране производство лимонной кислоты, запустится вторая очередь станкостроительного завода в Краснодаре и начнется строительство в Анапе гостиничного комплекса под международным брендом.