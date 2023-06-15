В Краснодаре из-за подтопления на 2,5 часа перекрыли улицу Московскую

Улица Московская после дождя. Фото: t.me/eddskrd23

В Краснодаре после дождей оказалась частично затопленной улица Московская. Согласно данным Единой дежурной диспетчерской службы города, движение транспорта в этой части города было затруднено.

- В связи с обильными осадками, затруднен проезд транспорта на пересечении улиц Московская и Гомельская. Просьба к гражданам планировать маршрут движения в объезд проблемного участка, - уточнили в ЕДДС.

Подтопление произошло из-за забитой мусором ливневой канализации. После того как систему прочистили и вода ушла, по улице снова открыли движение автотранспорта.