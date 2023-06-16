Инвестиции в экотехнопарк на Кубани составят 3,5 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2023 году начнут проектирование экотехнопарка. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае до конца 2023 года начнут проектирование экотехнопарка. Протокол о намерениях строительства регионального экотехнопарка по обращению с отходами подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Объект должен появиться на территории Армавира. Предполагаемый объем инвестиций составляет свыше 3,5 млрд рублей.

- Строительство новых современных предприятий способствует повышению благополучия жителей и окружающей среды. Экотехнопарк в Армавире имеет огромное значение в развитии общей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Тихорецкой, Новокубанской и Мостовской зон, а также для всего Краснодарского края, - рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Проектируемая мощность нового объекта - 450 тысяч тонн отходов в год. Это на 100% обеспечит потребность в безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения. В результате реализации инвестпроекта будет создано 177 новых рабочих мест.