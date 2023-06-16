В Краснодаре хотят построить фабрику по производству готовых блюд

Обсуждение проекта с инвесторами. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре может появиться фабрика по производству готовых блюд. Намерение об инвестициях в пищевую отрасль региона высказали представители сети розничной торговли и производитель горячих обедов. Объем вложение в новое предприятие - 12 млрд рублей.

- На одной из встреч на ПМЭФ обсудили перспективы развития пищевой промышленности в Краснодаре. Вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым встретились с инвесторами, которые планируют открыть в Краснодаре фабрику по производству готовых блюд, - рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

При производстве блюд будут использоваться продукты, выращенные и произведенные на Кубани. Краснодар является столицей аграрного региона, проблем с поставкой качественных ингредиентов не будет.