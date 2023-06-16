Военно-патриотический центр в Динском районе сдадут осенью 2023 года

Центр возводят в Динском районе. Фото: t.me/karpenkoNovoross

В Динском районе завершается строительство военно-патриотического центра имени Героя России, генерала армии Виктора Германовича Казанцева. Сдача объекта разделена на несколько этапов. Первая очередь центра уже движется к завершению и будет открыта осенью 2023 гола.

- Готовность Северной части территории оценивается почти на 100%. Завершается установка оборудования в учебные классы и другие помещения. Уже в октябре здесь будет шумно. Ребята начнут изучать основы военной подготовки в новых современных аудиториях, оборудованных цифровой техникой, - рассказал глава подрядной организации Александр Карпенко.

Официальная дата сдачи Центра назначена на 9 октября — День освобождения Краснодарского края и завершения Битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

Строительство Южной его части продолжится в 2024 году. Строителям предстоит вложить еще немало сил и труда, чтобы эта территория притяжения для всех любителей военной истории стала одной из лучших в России.