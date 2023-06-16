На Кубани 16 июня местами пройдут ливни, воздух прогреется до 29 градусов

В выходные в регионе будет ясная погода

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение до конца дня 16 июня. Местами в регионе пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах – ливни.

- На Кубани ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов, на Черноморском побережье - до 28.

Уже почти середина июня, но в Краснодарском крае лета, к которому все здесь привыкли, по-прежнему нет. Неделями идут дожди. Ученые Гидрометцентра России рассказали, когда в Краснодарский край придет жара.