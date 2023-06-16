В Анапе построят новый гостиничный кластер. Фото: Виталий ТИМКИВ

Курортно-гостиничный кластер «Лучи» за 48 млрд рублей появится в Анапе. Его построят на площади 31 га напротив анапского ж/д вокзала.

- В проект входит 9 гостиничных комплексов. Их общий номерной фонд составит более 6 тысяч 500 единиц. Проект предусматривает развитую инфраструктуру: набережную, зоны для прогулок и отдыха. Также конгрессно-выставочный, медицинский и СПА-центры, многоуровневый паркинг, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Планируется, что на территории построят всесезонный крытый аквапарк площадью 25 тысяч кв. метров.

Комплекс «Лучи» станет самым крупным гостиничным кластером на территории Черноморского побережья России. Он рассчитан на прием 16 тысяч отдыхающих в сутки.

Кроме того, на его территории будет построен четырехзвездочный отель итальянского бренда Domina. Он будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Общая стоимость проекта – 3 миллиарда рублей.