Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани16 июня 2023 6:04

Курортно-гостиничный кластер «Лучи» за 48 млрд рублей появится в Анапе

Его построят на площади 31 га
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе построят новый гостиничный кластер.

В Анапе построят новый гостиничный кластер.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Курортно-гостиничный кластер «Лучи» за 48 млрд рублей появится в Анапе. Его построят на площади 31 га напротив анапского ж/д вокзала.

- В проект входит 9 гостиничных комплексов. Их общий номерной фонд составит более 6 тысяч 500 единиц. Проект предусматривает развитую инфраструктуру: набережную, зоны для прогулок и отдыха. Также конгрессно-выставочный, медицинский и СПА-центры, многоуровневый паркинг, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Планируется, что на территории построят всесезонный крытый аквапарк площадью 25 тысяч кв. метров.

Комплекс «Лучи» станет самым крупным гостиничным кластером на территории Черноморского побережья России. Он рассчитан на прием 16 тысяч отдыхающих в сутки.

Кроме того, на его территории будет построен четырехзвездочный отель итальянского бренда Domina. Он будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Общая стоимость проекта – 3 миллиарда рублей.