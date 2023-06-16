ВТБ: в 2023 году рынок автокредитования превысит докризисный уровень

Российский рынок автокредитования, который в этом году вернулся к активному росту, превысит значения рекордного по продажам 2021 года уже в первом полугодии. По данным ВТБ, продажи автокредитов достигнут 588 млрд рублей, что на 88% больше, чем за сопоставимый период 2022 г. и на 11% – 2021 г. В целом за год россияне оформят 1,27 трлн рублей на покупку автомобилей, что станет новым рекордом рынка. Об этом в преддверии ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Структурные изменения ожидаются в сегменте продаж новых автомобилей. По оценке ВТБ, к середине года объем сделок на рынке отечественных транспортных средств составит 49%, снизившись на 3 п.п. по сравнению с первым кварталом. При этом доля китайских легковых машин увеличится на 5 п.п., до 47%.

На фоне увеличения предложений азиатского автопрома и наращивания производства российских марок в первом полугодии произойдет перераспределение доли между новыми транспортными средствами и автомобилями с пробегом.

- Рынок автокредитования восстанавливается едва ли не быстрее остальных розничных сегментов, несмотря на то, что уход западных брендов в прошлом году существенно повлиял на него. Уже по итогам первого полугодия мы видим, что он развивается быстрее, чем в рекордном 2021 году. При этом прирост обеспечивается не только за счет продаж подержанных машин. Дефицит на рынке новых автомобилей компенсируют отечественные марки, а также китайские поставщики различного ценового сегмента. Поэтому мы пересмотрели наш годовой прогноз в сторону повышения и ожидаем, что продажи достигнут 1,27 трлн рублей, на 17% превысив значения 2021 года, – прокомментировал Анатолий Печатников.

Топ-менеджер отметил, что в текущем году банки будут активнее продвигать программы кредитования автомобилей с пробегом, в том числе за счет автокредитов наличными.

ВТБ является одним из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам января-мая 2023 г. банк оформил около 39,8 тысяч кредитов на покупку автомобилей более чем на 48,7 млрд рублей. По объему продаж это в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. С точки зрения покупки новых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей клиенты традиционно отдают предпочтение российским Lada – 46%. При этом с начала года отмечается резкое увеличение доли приобретенных т/с в ценовом сегменте от 2 до 3 млн рублей: за пять месяцев она выросла на 21 п.п. – до 41,5%.