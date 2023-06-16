В Карелии можно отдохнуть дешевле, чем в Сочи

Места, где можно отдохнуть дешевле, чем в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Сочи является одним из самых популярных курортов для летнего отдыха. Но туроператоры рассказали «Подмосковью сегодня», что существуют места для проведения отпуска дешевле.

Одним из самых доступных направлений считается поселок Марциальные Воды в Карелии. Здесь для туристов подготовили лечение минеральными водами и грязевыми ваннами.

Второе место занял курорт на самом большом озере в Европе. Оно находится в Волгоградской области и называется Эльтон. Озеро имеет розовый оттенок, а водоем окружают бескрайние зеленые степи. Виды здесь завораживающие.

Очень низкие цены и на озере Шира. Оно находится на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия. Высота над уровнем моря — 353 метра. Здесь можно подлечить здоровье благодаря климату и лечебным грязям.