В Краснодаре ограничат движение трамваев из-за прокладки новых путей

Ограничения будут вводить по выходным

В Краснодаре ограничат движение трамваев. Это связано со строительством новых путей. Ограничения будут вводить по выходным с 24 июня по 23 июля.

- На период работ продуманы альтернативные схемы движения трамваев. Обо всех изменениях будем заранее информировать жителей, — сообщил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Балацкий.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», новый маршрут соединит центральную и западную части Краснодара. Всего заменят 1,4 км рельсов и проложат еще 200 новых метров. Помимо этого, появятся четыре новые остановки, благоустроят стоянку для автомобилей и выполнят озеленение.

К слову, движение трамваев по улицам Садовой и Крайней будет ограничено с 24 по 30 июня.