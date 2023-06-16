В Краснодаре задержали 23-летнего парня за разбойное нападение

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские из Краснодара задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении. Инцидент произошел на улице Каляева. Девушка с парнем сидели на лавочке, где к ним подошли двое молодых людей и начали провоцировать.

- Один из подозреваемых ударил краснодарца по голове стеклянной бутылкой и стал наносить многочисленные телесные повреждения, после чего отобрал перочинный нож, газовый баллончик и мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Парни уже отошли от влюбленных, но разозлились, что не могут разблокировать телефон и разбили его. Тогда молодые люди опять вернулись к потерпевшим и распылили газовой баллончик прямо в лицо. После чего они начали угрожать ножом, чтобы им отдали беспроводные наушники.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали одного из предполагаемых злоумышленников по горячим следам. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 23-летний житель станицы Елизаветинской, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отделе полиции парень во всем признался и заявил, что изрядно выпил. Вместе со своим сообщником они пытались сдать чужие вещи в ломбард, но ничего не вышло и они все выбросили.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Парням грозит до 10 лет тюрьмы. Проводятся мероприятию по задержанию второго соучастника преступления.