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НовостиОбщество16 июня 2023 7:32

Сочи подписал договор на ПМЭФ на строительство торгово-делового центра на ПМЭФ

Он расположится на участке 6000 квадратных метров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Объем капитальных вложений по проекту составит 1,8 миллиарда рублей.

Объем капитальных вложений по проекту составит 1,8 миллиарда рублей.

На полях ПМЭФ-2023 Сочи подписал протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на строительство Многофункционального торгово-делового центра на улице Пригородной Центрального района.

Он расположится на участке площадью 6000 квадратных метров. И только треть будет занята самим зданием. Остальное пространство – благоустроенная территория для местных жителей и гостей, а также парковка на 110 мест.

Объем капитальных вложений по проекту составит 1,8 миллиарда рублей. По итогам его реализации в 2025 году жители города получат более 200 новых рабочих мест.

- Все инвестиционные проекты должны иметь не только ощутимый экономический, но еще и социальный эффект для города. Это обязательное условие. Мы на всех этапах сопровождаем объекты, подсказываем инвестору на что следует обратить внимание, в том числе в части благоустройства смежных с ним территорий. Чтобы инвестиционный проект в итоге был максимально эффективным и востребованным, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.