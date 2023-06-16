Сочи подписал договор на ПМЭФ на строительство торгово-делового центра на ПМЭФ

Объем капитальных вложений по проекту составит 1,8 миллиарда рублей.

На полях ПМЭФ-2023 Сочи подписал протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на строительство Многофункционального торгово-делового центра на улице Пригородной Центрального района.

Он расположится на участке площадью 6000 квадратных метров. И только треть будет занята самим зданием. Остальное пространство – благоустроенная территория для местных жителей и гостей, а также парковка на 110 мест.

Объем капитальных вложений по проекту составит 1,8 миллиарда рублей. По итогам его реализации в 2025 году жители города получат более 200 новых рабочих мест.

- Все инвестиционные проекты должны иметь не только ощутимый экономический, но еще и социальный эффект для города. Это обязательное условие. Мы на всех этапах сопровождаем объекты, подсказываем инвестору на что следует обратить внимание, в том числе в части благоустройства смежных с ним территорий. Чтобы инвестиционный проект в итоге был максимально эффективным и востребованным, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.