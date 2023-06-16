Логистический комплекс за 4,2 млрд рублей построят в Новороссийске

Соглашение подписали вице-губернатор Александр Руппель и представитель инвестора Алексей Прокопенко Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске построят логистический комплекс за 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соглашение подписали вице-губернатор Александр Руппель и представитель инвестора Алексей Прокопенко на ПМЭФ - 2023.

Так, в Новороссийске появится производственно-складской комплекс для хранения продуктов питания, комплектации и отправки покупателям. Это позволит создать свыше 500 новых рабочих мест. Площадь объекта составит 50 тысяч кв. метров.

После ввода в эксплуатацию логистический комплекс сдадут в аренду крупной розничной торговой сети.

– Новый комплекс станет нашим вторым объектом на этой территории, – отметил Алексей Прокопенко. – Открытие планируем на лето 2024 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре хотят построить фабрику по производству готовых блюд. Соглашение обсудили на ПМЭФ – 2023.