Жительница Кубани в ссоре до смерти избила знакомого сковородой

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Жительницу Кубани осудят за убийство знакомого. Женщина до смерти избила приятеля сковородой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла 18 февраля в Апшеронском районе. Как установило следствие, 43-летняя жительница познакомилась с мужчиной. На следующий день он пригласил приятельницу к себе домой, где они выпивали. Но в какой-то момент мужчина и женщина повздорили. Тогда обвиняемая схватила нож и два раза ударила им знакомого в грудь и туловище. Затем женщина взяла сковороду. Два удара пришлись на голову.

После избиения обвиняемая попыталась задушить мужчину резиновым электрическим кабелем.

– В результате нанесенных повреждений мужчина скончался на месте, – сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Как выяснилось, за несколько дней до убийства пьяная женщина в пивном магазине-баре дождалась, когда кассир уйдет с рабочего места, подобралась к кассовому аппарату и украла деньги.

В настоящее время уголовное дело направили в суд. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.