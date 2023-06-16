Сегодня в микрорайоне устраняют последствия непогоды около 300 человек

В Сочи завершают санитарную очистку микрорайона Мацеста. В ночь на 14 июня река вышла из русла - бурлящие потоки воды заполнили улицы. За минувшие сутки вывезли еще около 600 кубометров веток и мусора. Кроме этого, специалисты уже отмыли от ила дороги на улице Чекменева и аллее Челтенхема.

– Сегодня в микрорайоне устраняют последствия непогоды около 300 человек, задействовано 50 единиц специальной техники. Полностью восстановлено газоснабжение населения по временной схеме, - сообщил заммэра Сочи Вадим Снегирев.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», набережную реки Мацесты продолжают очищать и подготавливают к восстановлению.