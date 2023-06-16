Света в домах краснодарцев не будет с с 23:00 до 07:00 Фото из архива КП

Жители Прикубанского и Западного округов Краснодара на две ночи останутся без света. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Отключение связано с плановыми работами на электросетях.

– Временное отключение необходимо для планового ремонта оборудования на перемычке между двумя высоковольтными линиями 110 кВ «Набережная-Западная-2» и «ПС ИКЕА» – уточнили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Так, подачу электроэнергии ограничат в ночь на 18 июня и на 25 июня. Света не будет с 23:00 до 07:00 в домах по улицам Академика Лукьяненко, Красных Партизан, Тургенева, Атарбекова, Аэродромной, Гагарина, Ковалева, Яна Полуяна, Фестивальной, Герцена, Воровского, Монтажников, Гаражной, Дзержинского.

Отключение также запланировано по улицам Каляева, Бабушкина, Энгельса, Рылеева, Брюсова, Кропоткина, Темрюкской, Сочинской, Заполярной, Круговой, Толстого, Анапской, Азовской, Крымской, Славянской, Калинина, Алма-Атинской.

Задать интересующие вопросы жители Краснодара могут по телефону горячей линии 8-800-220-0-220.