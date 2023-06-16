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Жителям Анапы представят более 1200 вакансий на ярмарке трудоустройства. Мероприятие пройдет 23 июня с 10:00 до 12:00 в Доме культуры «Молодежный».

- Гостей мероприятия ожидает быстрый подбор подходящей работы, также помощь в планировании карьеры. Все желающие смогут пройти собеседование с несколькими работодателями, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что всего на территории курорта заявлено более 1200 вакансий на 2800 рабочих мест. В организации требуются медперсонал, повара, горничные и другие работники по различным профессиям и специальностям.