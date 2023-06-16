В Краснодаре телефонного «террориста» отправили на 3 года в колонию-поселение

Мужчина признал вину Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор телефонному «террористу». Мужчине назначили 3 года и три месяца колонии-поселения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, 31-летний обвиняемый Игорь Попов около полуночи 17 апреля позвонил на номер 112. Мужчина рассказал о том, что якобы готовится взорвать магазин «Корзинка» в Краснодаре. Оператор, выслушав его, сообщила о звонке в полицию.

Прибывшие правоохранители не нашли в помещении взрывных устройств. Рядом с магазином находился выпивший обвиняемый.

– Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил суд постановить приговор без проведения судебного разбирательства, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

В результате Попова признали виновным и назначили ему лишение свободы сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселения. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.