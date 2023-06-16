На мужчину составили два административных протокола Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полиция изъяла машину у нелегального перевозчика мусора. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

31-летний житель станицы Смоленской в течение года три раза нарушил требования в области охраны окружающей среды. Мужчину задержали в поселке Индустриальном, где перевозчик выгрузил мусор на один из участков.

Уточняется, что предпринимателя в 2023 году дважды штрафовали на 12 тысяч рублей. Мужчина выгружал мусор на улице Пригородной и в проезде Курортном.

В настоящее время на нелегального перевозчика вновь составлено два административных протокола – за работу без регистрации в качестве ИП и за повторное загрязнение окружающей среды. Он выплатит два штрафа – до двух тысяч рублей и от 60 до 70 тысяч рублей соответственно.

– Машина изъята и помещена на спецстоянку, – уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.