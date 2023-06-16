Новый мост через реку Фарс в Мостовском районе построят до конца 2023 года

Руководители подрядных организаций отчитались о ходе работ

Начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк провел выездное совещание на месте реконструкции моста через реку Фарс в Мостовском районе на участке км 72+711 федеральной трассы Р-217 «Кавказ», подъезд к Майкопу. Руководители подрядных организаций отчитались о ходе работ.

29 августа 2022 года был заключен госконтракт на реконструкцию моста через реку Фарс. Проект предусматривает восстановление эксплуатационных свойств моста с устройством новых береговых и промежуточных опор и заменой пролетного строения.

- Будут проведены рекультивация земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки, обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения. Фактически строится новый мост на месте старого, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Сложная паводковая обстановка вносит коррективы в работу дорожников, и совещание проводилось с целью обсудить недопущение отставания от графика.

К настоящему моменту возведены две из четырех опор будущего моста (третья готова на 90%) и две из четырех подпорных стен. В дно реки забиты все сваи. На объекте имеются все необходимые для выполнения работ материалы, конструкции и изделия. На месте постоянно работают 39 человек и восемь единиц спецтехники.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", объект планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года.