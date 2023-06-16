Соглашение подписали на ПМЭФ-2023 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Железнодорожную инфраструктуру построят в порту «Тамань». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Соглашение о партнерстве подписали на ПМЭФ - 2023 руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин и гендиректор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

Компания к 2027 году построит к зерновому терминалу в порту «Тамань» железнодорожную инфраструктуру. Ее пропускная способность составит 14 млн тонн зерна и продукции АПК.

Отмечается, что это позволит доставлять зерно и растительные масла из центральных регионов страны. Кроме того, увеличится ежегодная мощность перевалки зернового терминала «Тамань».

– Вслед за портом начнет развиваться транспортная и железнодорожная инфраструктура, – сказал на ПМЭФ - 2023 губернатор Вениамин Кондратьев. – Проект даст новые рабочие места, обеспечит рост налоговой базы. А для предприятий АПК – возможность увеличить экспортный потенциал, выйти на мировые рынки.

Как отметили участники встречи, железнодорожная инфраструктура разгрузит местные трассы, в том числе в районе Крымского моста.

– К тому же, реализация проекта повлечет за собой увеличение количества рабочих мест, - добавил Алексей Грибанов.