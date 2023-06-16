Заповедную Анапу покажут по ТВ

В Анапе прошли съемки программы «Тайные механизмы природы». Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе прошли съемки программы «Тайные механизмы природы». Она выйдет на телеканале «Живая планета».

- В программе зрителям покажут цепочку сложного механизма природы. В нем любая букашка, травинка или птичка является маленькой, но важной деталью, без которой нарушится вся система, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что героями программы станут черноморские рыбы и все, кто ими питается. В выпуске покажут дельфинов, бакланов и краснокнижных кудрявых пеликанов.

Планируется, что выпуск выйдет осенью этого года.