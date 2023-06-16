Бизнес-отель под управлением LeePrime Group будет построен в Майкопе

Фото: AVA Group

Бизнес-отель нового формата будет построен в столице Республики Адыгея - городе Майкопе. Новый проект войдет в сеть российского отельного оператора LeePrime Group (входит в состав AVA Group). Соответствующее соглашение подписано между кабинетом министров Республики Адыгея и инвестором проекта компанией «Центр-Отель». В результате реализации проекта будет создано 209 рабочих мест. Срок реализации проекта -10 лет.

Отель LeePrime business hotel Maykop рассчитан на 162 номера, обеспеченных сервисной инфраструктурой: бизнес- и медиацентр с высокотехнологичным оборудованием для мероприятий любого уровня и формата, СПА и велнес-комплекс с эксклюзивными программами бренда The Garden spa&wellness, фитнес-зал и ресторан с национальной и европейской кухней.

Президент AVA Group Ваган Арсенович Арутюнян: «Адыгея славится своим мягким климатом и лидирующими позициями в рейтинге самых экологически благоприятных регионов России. Все это создает предпосылки к росту посещаемости Республики Адыгея. Новый объект размещения сможет повысить туристический поток в Майкоп и создать возможности для организации деловых мероприятий на высоком уровне. Мы прогнозируем генерацию туристического потока для города в пределах 58 000 туристов в год».

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов: «Адыгея с богатыми рекреационными ресурсами становится одним из популярных мест отдыха для россиян. Последние три года туристический поток в республику составляет не менее полумиллиона человек. Ожидаем, что турпоток увеличится в разы с запуском экокурорта "Лагонаки". Мы рады растущему интересу к региону. Хотим, чтобы ещё больше людей выбирали Адыгею для отдыха. Для этого нам нужно больше современных туристических объектов с высоким уровнем сервиса, с большим номерным фондом. Поэтому мы заинтересованы в строительстве бизнес-отеля в центре Майкопа. Над этим вопросом работали давно. Уверен, с помощью инвестора получится создать современный гостиничный комплекс, который впишется в общую концепцию развития туристского потенциала региона и создания столичного облика Майкопа».

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