Юрий Бурлачко: Краснодарский край в очередной раз подтвердил статус одного из самых инвестиционно привлекательных регионов страны

- Краснодарский край в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых инвестиционно привлекательных регионов страны, - написал в сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем аккаунте.

На проходящем Петербургском международном экономическом форуме по итогам вчерашнего дня Кубань заключила соглашений на сумму свыше 310 миллиардов рублей. Спектр интересов инвесторов широк - от развития санаторно-курортной сферы и сельского хозяйства до открытия новых производств.

Сегодняшний день также принес хорошие новости. Согласно результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата, мы улучшили свою позицию среди субъектов РФ, переместившись с восьмой на пятую строчку. Это весомое доказательство того, что в регионе четко выстроена и находится на особом контроле работа по созданию благоприятного климата для ведения бизнеса.

Программа форума насыщенная, запланировано еще множество встреч, поделился Юрий Бурлачко.