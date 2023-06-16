Водители не смогут проехать до 22:00 30 июня Фото: krd.ru

В Краснодаре движение по улице Зиповской изменят до конца июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты проводят переустройство теплотрассы.

Так, водители не смогут проехать по участку от улицы Байбакова до улицы Московской до 22:00 30 июня. К концу июня движение откроют по двум новым полосам в сторону улицы Байбакова от улицы Московской.

Схема изменения движения Фото: krd.ru

Кроме того, временно изменится маршрут автобуса № 20. Общественный транспорт проследует в объезд от улицы Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина до улицы Московской. Далее автобус проедет по установленному маршруту в прямом и обратном направлениях.

Улицу Зиповскую реконструируют по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Отмечается, что работы на участке завершат в третьем квартале.

Специалисты, в частности, расширят дорогу до четырех полос, обустроят тротуары, сделают велодорожки и построят сети наружного освещения.