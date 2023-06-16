В Сочи ко Дню памяти и скорби подготовили около 80 мероприятий

Участники выложат из горящих свечей надпись «Мы помним».

В Сочи ко Дню памяти и скорби подготовили не менее 80 различных мероприятия. В каждом районе в 4 часа утра пройдет акция «Огненные картины войны». Участники выложат из горящих свечей надпись «Мы помним». Кроме этого, цветы будут возлагать к мемориалам.

– 22 июня будут отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. А на зданиях приспущены государственные флаги. В этот день мы чтим память павших в боях за свободу и независимость нашей Родины, – рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

В 12:15 на курорте пройдет минута молчания. В это время предприятиям рекомендуется приостановить работу, а водителям сделать остановку.

К слову, во всех лагерях на базах школ пройдут линейки. Детям расскажут о Великой Отечественной войне. А юные сочинцы напишут письма бойцам, находящимся сейчас в зоне СВО.