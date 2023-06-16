Индустриальный промышленный парк «Псекупский» построит AVA Group в Республике Адыгея

Фото: AVA Group

В дни работы Петербургского экономического форума между Кабинетом министров Республики Адыгея и Инвестиционным холдингом АVA Group подписано соглашение, предусматривающее строительство промышленного парка на земельном участке площадью 32,9 га северо-западнее х. Псекупс. Срок реализации проекта - 10 лет. Работы по реализации проекта начнутся уже в 2023 году. С вводом объекта в эксплуатацию будет создано 335 рабочих мест.

Согласно утвержденной концепции промышленного парка резидентами станут предприятия, ориентированные на строительную отрасль: производство автоклавного газобетона, завод по выпуску гиперпрессованных изделий, алюминиевого профиля и фасадных подсистем, стеклопакетов, включая фасады, изделия из металла, в том числе малые архитектурные формы, вторичная переработка ПЭТ для производства резиновой крошки, а также железнодорожный узел с погрузочными площадками. Все внутренние пространства будут организованны в соответствии с современными требованиями. Новые производственные мощности позволят строительным компаниям региона значительно сократить логистические затраты на поставку материалов, снизив тем самым себестоимость девелоперского продукта.

Президент AVA Group Ваган Арсенович Арутюнян: «Основное преимущество промышленного парка – это площади и инфраструктура, полностью подготовленная для размещения производств. Уверен, что создание собственных российских производств важно в любой сфере, поскольку это дает возможность выпускать отечественные товары, создавать рабочие места, развивая экономику своей страны. Таким образом, мы можем сделать продукцию более доступной, не менее качественной, чем зарубежные аналоги, упростить логистические цепочки, предлагая рынку конечный продукт по конкурентным ценам».

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов: «В современных экономических условиях строительство индустриальных зон является одним из действенных инструментов для развития отечественной промышленности, появления новых производств. Наша республика уже идет в этом направлении. Мы проделали большую работу по созданию масштабного промпарка «Энем» в Тахтамукайском районе, который является одним из ключевых проектов Адыгеи. Готовы к расширению этой деятельности и созданию еще одного промпарка совместно с Инвестиционным холдингом АVA Group. Уверен, реализация этих проектов серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона, повлечёт создание большого числа рабочих мест».

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