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НовостиПроисшествия16 июня 2023 10:36

На Кубани водитель Skoda сбил насмерть 32-летнего мужчину

Пешеход скончался на месте ДТП
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Skoda сбил насмерть 32-летнего мужчину. ДТП произошло вечером 15 июня на автодороге Краснодар - Ейск в Щербиновском районе.

– По предварительным данным, 73-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на 32-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги и на верхней одежде которого отсутствовали светоотражающие элементы, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Гулькевичском районе грузовик насмерть сбил 80-летнего велосипедиста. Проводится проверка.