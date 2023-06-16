На создание инфраструктуры для выращивания форели в Сочи привлекут 20 млрд рублей

Предприятие работает на курорте два года.

Около 20 миллиардов рублей будет вложено в создание на курорте береговой и морской инфраструктуры для выращивания черноморской форели в Сочи. На ПМЭФ под председательством губернатора Вениамина Кондратьева подписано соглашение о развитии производственных мощностей сочинский аквафермы.

Предприятие работает на курорте два года. С каждым сезоном повышаются обороты. В этом году порядка двух тысяч тонн рыбы, а годом ранее - в три раза меньше. Недавно мэр Сочи Алексей Копайгородский лично посещал предприятие, где оценил производственные процессы и перспективы развития.

- На рыбную продукцию лососевых пород в нашей стране есть спрос, который сейчас в большей степени закрывается за счет импорта. Сочинская акваферма при правильном курсе развития уже через 10 лет способна взять на себя практически половину имеющегося в России дефицита красной рыбы и выйти на производство в 40 тысяч тонн, - отметил Алексей Копайгородский.

В рамках инвестиционного проекта предприятие планирует строительство мальковых хозяйств и берегового рыбоперерабатывающего завода. Создать до 1500 стабильных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей курорта.