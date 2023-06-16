В Краснодаре построят новую гостиницу Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре построят гостиницу за 428 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Инвестпроект подписали на ПМЭФ-2023.

Гостиницу планируют построить на улице Новокузнечной. Здесь оборудуют 29 номеров и создадут 38 новых рабочих мест. Индивидуальный предприниматель Марина Чахова в сфере гостиничной деятельности вложит средства в проект до 2024 года.

— Краснодар — главные ворота на пути к Черноморскому побережью. Вырос и интерес к городу как к деловому и туристическому центру, – написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале. – И средства размещения должны соответствовать запросам гостей краевой столицы.