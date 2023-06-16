Логистический центр за 1,5 млрд рублей построят в Краснодаре

Проект реализуют к 2025 году Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Логистический центр построят в хуторе Октябрьском Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Инвестиционное соглашение подписали глава города Евгений Наумов и строительная компания на ПМЭФ-2023.

За счет строительства логистического центра создадут 104 новых рабочих места. Проект реализуют на площади 9,9 гектаров к 2025 году. Логистический центр, в частности, будет состоять из двух зданий для технологичного хранения товаров. Их площадь составит 40,8 тысяч кв. метров.

– Логистические центры — мощный инструмент в оптимизации транспортных процессов. В Краснодаре они уже доказали свою эффективность, – отметил Евгений Наумов. – В нынешних условиях такие центры помогают нашему бизнесу сократить затраты на транспортировку и улучшить качество обслуживания клиентов.