Индустриальный парк от AVA Group сформирует 8995 новых рабочих мест в Анапе

Фото: AVA Group

Инвестиционный холдинг AVA Group, Администрация Краснодарского края и Администрация города-курорта Анапа на Петербургском экономическом форуме подписали трёхстороннее соглашение, которое предусматривает строительство индустриального промышленного парка с логистическим комплексом в районе поселка Виноградный Анапского района.

Индустриальный парк расположится на площади 539,7 тыс. кв.м. Реализация проекта рассчитана на 13 лет. В результате реализации проекта будет создано 8995 рабочих мест. В качестве резидентов промышленного парка планируется разместить предприятия пищевой промышленности для переработки сельскохозяйственной продукции, хлебопекарное производство; предприятия легкой промышленности – производство мебели, пошивочные цеха, отделочные материалы, ПВХ-окна, металлические конструкции сельскохозяйственного назначения; предприятия машиностроения для крупноузловой сборки сельскохозяйственной техники.

Вице-президент по финансам AVA Group Артем Шишкин: «Анапа традиционно не только всероссийская здравница, но и крупный сельскохозяйственный центр Краснодарского края. За счет особого состава почв и климатических условий регион собирает богатый урожай овощей и фруктов, а море дает возможность быть поставщиком местных морепродуктов. Предприятия по переработке, хранению продуктов сельского хозяйства — это существующая потребность анапского района. При этом город активно развивается, увеличивается население, что создает предпосылки для создания новых рабочих мест и развития бизнеса».

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