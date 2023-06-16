Под Анапой построят промышленный парк за 35 млрд рублей

В поселке Виноградном построят промышленный парк за 35 млрд рублей. Фото: t.me/anapaofficial

Под Анапой построят промышленный парк за 35 миллиардов рублей. Он появится в поселке Виноградном. Об этом стало во время ПМЭФ-2023.

- В рамках инвестпроекта планируется построить парк площадью более 260 га. Он включит предприятия пищевого производства и легкой промышленности. Также логистические комплексы, склады со специальным температурным режимом, овощехранилище, объекты придорожной и сопутствующей инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что развитию парка поспособствует строительство автодороги федерального значения «Новороссийск – Керчь». Срок строительства – 2023-2035 годы.

Благодаря промпарку на курорте появится более 9 тысяч рабочих мест.