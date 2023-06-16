На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям до 19 июня

Штормовое предупреждение продлили до 19 июня

На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям. Непогода продолжит бушевать в регионе до 19 июня.

– До конца суток 16 июня, в течение суток 17, 18 и 19 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей нескольких муниципалитетов предупредили об угрозе подъема воды в реках. В зоне риска находятся Новокубанский, Мостовский, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский, Туапсинский районы и Геленджик.