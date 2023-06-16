В Сочи 22-летний водитель Toyota Chaser устроил массовое ДТП

Столкнулись три машины

В Сочи на улице Донской рядом с домом 5А 22-летний водитель Toyota Chaser устроил массовое ДТП. Авария произошла 15 июня около 20:20 часов. Парень двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением своего транспортного средства.

- В результате водитель справился с управлением, допустил неуправляемый занос и совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси». После чего автомобиль «Тойота Чайзер» продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

От удара от автомобиля «Тойота Чайзер» оторвалось заднее левое колесо, которое отбросило на движущийся автомобиль «Форд».

В результате ДТП 12-летней девочке-пассажиру транспортного средства «Шевроле» потребовалась медицинская помощь.