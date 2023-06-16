Капремонт школы-детского сада №80 завершается в Сочи

Сейчас заканчивают ремонт санузлов и игровой .

В Сочи завершают капительный ремонт школы-детского сада №80. Учебное заведение находится на улице Крымской. В здании заменили уже внутренние окна, двери и витражи. Кроме этого, на спортивной площадке обновили покрытие. Сейчас заканчивают ремонт санузлов и игровой.

– Школу-детский сад № 80 посещают более 500 юных сочинцев. Очень важно обеспечить всем участникам образовательного процесса комфортные условия для обучения и воспитания нового поколения, – отметила начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на курорте планируют построить 15 школ до 2026 года. А до 2044 года в Сочи появится более 330 новых соцобъектов.