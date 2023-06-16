Результаты озвучили на ПМЭФ-2023 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань заняла пятое место в рейтинге инвестпривлекательности по версии Агентства стратегических инициатив. Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России озвучили на ПМЭФ - 2023.

Национальный рейтинг формируют с 2014 года. По 67 показателям в 4 направлениях оценивают создание в регионах благоприятных условий для бизнеса и определяют лучшие практики.

Отмечается, что результаты рейтинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В 2022 году Краснодарский край привлек 690 млрд рублей инвестиций.

По словам губернатора Вениамина Кондратьев, регион занял почетное место за счет улучшения делового климата.

- За последние 4 года увеличили количество мер поддержки бизнеса с 50 до 125, а объем финансовых мер – с 25 до 36 млрд рублей. Большая часть из них ориентирована на малый и средний бизнес. В крае более 280 тысяч субъектов МСП. В этой сфере работают более 1,1 млн человек. Это 40% от всех занятых в экономике. Здесь очень важно качественное взаимодействие с АСИ, - отметил губернатор.

Всего на Кубани насчитывается 483 крупных проекта в сферах промышленности, курортов, агропромышленного комплекса. Инвестиционный портфель края составляет более 2,6 трлн рублей.