Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 12:30

Экспериментальную рассаду используют для городских клумб в Сочи

Уже посадили большую часть однолетников
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте планируют высадить около 400 тысяч различный цветов и кустарников.

На курорте планируют высадить около 400 тысяч различный цветов и кустарников.

В Сочи используют экспериментальную рассаду для оформления городских клумб. Например, озеленители высаживают гипоэстес - ковровый почвопокровный цветок. На курорте закончат оформление 30 июня. В настоящее время высадили большую часть однолетников. Специалисты используют почти 40 различных сортов цветов.

– Все клумбы делаем яркими, гармоничными, притягивающими взгляд. Оформление создается всегда с учетом местоположения. Вся рассада подбирается так, чтобы цветники радовали жителей и гостей курорта вплоть до осени, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на курорте планируют высадить около 400 тысяч различных цветов и кустарников. В октябре летнее оформление начнут заменять на зимнее. Сочи украсят виолами, маргаритками, незабудками и другими растениями.