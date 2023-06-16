Температура морской воды сразу на трех курортах Краснодарского края прогрелась до 23 градусов

Какая температура воды в Черном море 16 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На побережье Краснодарского края установилась отличная погода. Воздух ежедневно прогревается до 27-градусных отметок. Постепенно повышается и температура моря. По данным краевого гидромета, вода Черного моря сразу на трех курортах Краснодарского края прогрелась до 23 градусов.

Водные термометры в Анапе показывают 23 градуса, в Новороссийске отметки ниже, но не ощутимо - 22 градуса. Такие же значения регистрируют и в Геленджике.

Далеки от комфортных отметки в Туапсе и Сочи, где вода сейчас 20 градусов.

Иногда туристы забывают, что в Краснодарском крае есть не только Черное море. Берега южного региона омывает еще и Азовское. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 21 градуса.