На Кубани обсудили сохранение демографической стабильности

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В Краснодарском крае обсудили сохранение демографической стабильности. В регионе развивают социальную инфраструктуру, чтобы создать комфортные условия для семей с детьми.

- В крае будем продолжать строить медицинские учреждения. Восемь поликлиник откроем в этом году, еще 11 находятся на стадии строительства. Кроме этого, возводятся 10 ФАПов, еще в шести медучреждениях идет капитальный ремонт, дооснащаем наши онкоцентры, - сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Также на Кубани продолжают строить образовательные учреждения. В этом году планируется открыть 20 школ и 23 детских сада. Педагогам выделяют господдержку.

- Поддерживаем наших учителей по программе «Земский учитель». Продолжаем реализацию губернаторской программы – 1 млн на ипотеку. И поощряем наставников учеников-призеров и победителей конкурсов и олимпиад, - добавила Минькова.