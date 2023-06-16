Движение по Яблоновскому мосту запустят 17 июня

Движение по Яблоновскому мосту запустят 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ранее открытие нового Яблоновского моста планировали на 15 июня. Но запуск движения перенесли из-за непогоды.

Новый Яблоновский мост заменит старый, который возвели в 1952 году. За 71 год его трижды закрывали на реконструкцию, а в 2019-м признали аварийным.

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, движение по Яблоновскому мосту 17 июня запустят только для легковых автомобилей. В настоящее время общественный и грузовой транспорт не будет проезжать по путепроводу.

Полностью завершить работы на Яблоновском мосту планируют в ноябре 2023 года.