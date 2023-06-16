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НовостиОбщество16 июня 2023 14:15

Профилактику дистанционных мошенничеств обсудили на Кубани

Самыми популярными остаются IT-преступления на интернет-сайтах
Светлана ОВДЕЙ
Профилактику дистанционных мошенничеств обсудили на Кубани Фото: пресс-служба региональной администрации

Профилактику дистанционных мошенничеств обсудили на Кубани Фото: пресс-служба региональной администрации

Профилактику дистанционных мошенничеств обсудили на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Заседание региональной координационной комиссии по профилактике правонарушений провел вице-губернатор Александр Топалов в режиме видеоконференции.

Отмечается, что дистанционные мошенничества и кражи сейчас опережают основные преступления по распространенности. Так, чаще всего жителей обманывают при покупке-продаже товаров на интернет-сайтах и в соцсетях.

Как отметили на заседании, информирование о мошеннических схемах и способах уберечь себя от преступлений остается одним из более эффективных методов профилактики. Правоохранители проводят в регионе оперативно-профилактические мероприятия. Так, совместно с Южным ГУ Банка России создана инфографика с информацией о видах и способах IT-преступлений.

- Вместе с тем, к разъяснительной работе среди жителей должны активно подключиться профильные министерства и ведомства, а также представители муниципальных образований совместно с ТОСами. Только адресная работа на местах позволит донести, когда нужно перезвонить в банк, какие просьбы и звонки являются подозрительными, – сказал вице-губернатор Александр Топалов.