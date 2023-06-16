Книги, дающие сверхспособности, и книголюбы, готовые убивать

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома».

Цифровой партнер: «Ростелеком» поддержал международные соревнования по мотокроссу «Ростелеком» выступил цифровым партнером соревнований по мотокроссу и суперкроссу «Winline Кубка Содружества» (Winline FMC Cup). Специалисты компании организовали цифровой канал связи для онлайн-трансляции события. Мероприятие прошло на территории Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края. Трансляцию посмотрели более 18 тысяч человек. Скорость передачи данных достигала 500 Мбит/с.

- Благодаря онлайн-трансляции за ходом соревнований можно было наблюдать в прямом эфире в социальных сетях Федерации мотоциклетного спорта России, где не только показывали все заезды в режиме реального времени, но и общались с гостями в студии “Яхнич моторспорт”. Для тех, кто не успел посмотреть трансляцию, она доступна в записи, — отметил руководитель медиа-службы ФМС Александр Лесников.

Трасса, на которой проходили соревнования, хорошо знакома российским поклонникам мотокросса и является одной из лучших в России. Ее протяженность составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте — 10 метров, а перепад высот достигает 40 метров. Трек отвечает всем мировым стандартам. За последние десять лет на нем пять раз принимали первенство Европы по мотокроссу, чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров, а с 2017 года — российский этап чемпионата мира по мотокроссу.

- ”Ростелеком” обладает большим опытом по организации каналов связи для трансляции значимых спортивных, культурных, социальных и образовательных мероприятий. Для организации соревнований по мотокроссу мы смогли оперативно подготовить канал связи благодаря тому, что на территории ВДЦ “Орленок” наша компания ранее построила развитую телеком-инфраструктуру, которая позволила обеспечить хорошую скорость передачи данных, — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

«Winline Кубок Содружества» в «Орленке» был организован Министерством спорта РФ, Федерацией мотоциклетного спорта России и Федерацией мотоспорта Краснодарского края при содействии администрации Краснодарского края и ВДЦ «Орленок». Участниками заездов стали ведущие спортсмены из 15 стран: России, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Южной Кореи, Китая, Индии, Турции и Италии. Посмотреть соревнование в записи можно на официальном канале организаторов.

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