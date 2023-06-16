Фото: пресс-служба УМВД России по городу Сочи

Полицейские отговорили мужчину прыгать с моста в Сочи. Они передали его медикам, сообщает пресс-служба УМВД России по курорту.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД дежурили на улицах города. Во время патрулирования они заметили людей, которые привлекали внимание водителей.

Так Алексей Васильев, Владимир Яковлев и Арсен Мирон узнали, что на мосту стоит мужчина. Он уже перелез через ограждение и собирался прыгнуть с моста. Чтобы избежать трагедии, полицейские начали переговоры. Они убедили туриста из Свердловской области перелезть обратно, а затем увели его на безопасную дистанцию и передали медикам.