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НовостиОбщество16 июня 2023 13:13

Полицейские отговорили мужчину прыгать с моста в Сочи

Они передали его медикам
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба УМВД России по городу Сочи

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Сочи

Полицейские отговорили мужчину прыгать с моста в Сочи. Они передали его медикам, сообщает пресс-служба УМВД России по курорту.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД дежурили на улицах города. Во время патрулирования они заметили людей, которые привлекали внимание водителей.

Так Алексей Васильев, Владимир Яковлев и Арсен Мирон узнали, что на мосту стоит мужчина. Он уже перелез через ограждение и собирался прыгнуть с моста. Чтобы избежать трагедии, полицейские начали переговоры. Они убедили туриста из Свердловской области перелезть обратно, а затем увели его на безопасную дистанцию и передали медикам.