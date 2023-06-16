Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе проводят акцию «Спасибо учителю». В рамках мероприятия каждый может поблагодарить своих педагогов за труд и мудрость, а также за роль, которую они сыграли в его жизни.

- Дорогая Анна Григорьевна! Приветствую Вас из самого солнечного города-курорта Анапа. Вы меня учили с 1978 по 1981 год в начальной школе. Вы мой любимый первый учитель. Огромное спасибо за то, что научили меня писать, читать и… учиться, - поделился вице-мэр Игорь Викулов.

Уточняется, что для того, чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем. Далее необходимо выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.