Фото: admkrai.krasnodar.ru

Хранилище для фруктов на 10,5 тысячи тонн появится в Славянском районе. Соглашение о строительстве сооружения было подписано на ПМЭФ-2023. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Садоводство в Краснодарском крае развивается интенсивными темпами – благодаря государственным и частным инвестициям ежегодно растет площадь садов, увеличиваются объемы производства фруктов, - подчеркнул вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Также он отметил, что такие проекты, как строительство хранилища, позволят обеспечивать фруктами жителей и гостей края круглый год. Суммарный объем инвестиций в объект оценивается в один миллиард рублей. Общая площадь комплекса составил 2,82 гектара. Он будет вмещать до 10,5 тысячи тонн продукции.