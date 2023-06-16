Строительная компания «Семья» объявила о старте продаж квартир в новом типе жилой застройки – релакс-районе

Фото: Пресс-служба СК «Семья».

Строительная компания «Семья» (5-е место в Краснодарском крае по объему текущего строительства) объявила о старте продаж квартир в новом микрорайоне «Теплые Края». Он строится напротив станицы Елизаветинской. Концепция района построена на сочетании преимуществ городской и загородной застройки: дома высотой от 9 до 18 этажей обеспечат город 300 тысячами квадратных метров жилья, которое будет возведено в окружении обширных зеленых и рекреационных зон нового типа.

Фото: Пресс-служба СК «Семья».

Всего в «Теплых Краях» будет построено 32 дома, рассчитанных на 6 675 квартир. На территории нового жилого кластера будут возведены школа на 1800 мест и три детских сада на 950 мест. Также в проекте предусмотрен участок под строительство медицинского центра, зоны для отдыха и спорта. Сдача первой очереди запланирована на 2025 год.

Особое внимание в проектировании нового района уделено зеленым зонам и социальному благоустройству: инвестиции в это составят порядка 6 миллиардов рублей. Порядка 135 000 м² территории займут парки, аллеи, скверы и бульвары. Запланировано строительство фитнес- и медицинского центров. На первых этажах жилых домов будут размещены коммерческие помещения разной направленности – кафе, продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, СПA-центр, секции для детей и подростков. Также для развития и досуга юных жителей комплекса на территории будет построен культурный центр с библиотекой.

Отдельная зона на территории нового района будет выделена для выгула и дрессировки собак. Закрытая площадка площадью более 200 м² спроектирована кинологами, исходя из поведенческих особенностей домашних животных: на ее территории предусмотрен естественный ландшафт, где собаки могут бегать, преодолевать препятствия и играть друг с другом.

Релакс-район насчитывает 13 очередей, сейчас ведется строительство первой из них. Она рассчитана на 832 квартиры и предусматривает 706 парковочных мест. Особенность расположения позволит быстро оказаться в центре города, а также легко добраться до Черного и Азовского морей или в Крым по Елизаветинскому шоссе.

«В новом проекте «Теплые Края» мы сделали акцент на качественном объединении современной городской инфраструктуры и преимуществ загородной жизни на Кубани. Уже в первой очереди для жителей будут построены школа и детский сад, зеленый сквер и зона барбекю. Жить здесь и сейчас – основа философии нового релакс-района от СК «Семья» — комментирует генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

Фото: Пресс-служба СК «Семья».

Подробную информацию уже можно получить на официальном сайте проекта: https://тёплыекрая.рф/.

Ранее уже сообщалось о том, что в районе станицы Елизаветинской строится “альтернативный Краснодар” – район, построенный по принципу “город в городе”, жители которого будут обеспечены всем необходимым с точки зрения не только социальной инфраструктуры, но и досуга.

ООО «Специализированный застройщик «СЕМЬЯ-8». Проектная декларация на сайте https://нашдом.рф

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