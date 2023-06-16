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Производство продуктов глубокой переработки зерна появится в Краснодарском крае. Новый завод распахнет двери в Красноармейском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что соглашение о строительстве сооружение было подписано на ПМЭФ-2023. Его возведением займется ООО «Краснодарский крахмальный комбинат».

– Мы давно закрываем потребности региона в зерновых культурах, существенные объемы поставляем на внутренний и внешний рынок. Следующий шаг – производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, в данном случае – развивать глубокую переработку зерна, – отметил заместитель главы Кубани Андрей Коробка.

Отмечается, что мощность нового завода составит 250 тысяч тонн в год. Помимо производства муки, крахмала и комбикорма, он займется глубокой переработкой пшеницы, а также изготовлением глютена.

Суммарный объем инвестиций в проект составит более 28,1 млрд рублей. Благодаря проекту в Красноармейском районе появится еще 300 рабочих мест.